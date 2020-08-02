Pandemi nedeniyle tüm kulüpler gibi gelirlerinde büyük düşüş yaşayan Galatasaray, önemli bir eşiği geçti ve ‘oh’ dedi. Yönetim oyuncu alacakları ve bonservis taksitleri dururken transfere para harcanmasının kısa sürede Galatasaray için sorun yaratabileceği görüşünde birleşirken hem sponsorluk anlaşmaları hem de bankalar ile yapılan uzun görüşmeler sonrasında Galatasaray önemli bir kaynak yarattı. Sarı kırmızılılar yoğun mesai sonrasında 7.2 milyon Euro’luk (yaklaşık 60 milyon TL) kaynak yaratırken bu para futbolcuların maaş ödemelerinde ve bonservis taksitlerinde kullanıldı.

HERKES İMZALADI

2019-20 sezonu için futbolcuların alacaklarının önemli bir kısmı yatırılırken UEFA’nın çok titiz yaklaştığı borçsuzluk kağıdı ile ilgili de sıkıntı ortadan kaldırıldı. Sarı kırmızılı yönetim attığı bu adım sonrasında kulübe ihtarname çeken Sofianne Feghouli de dahil olmak üzere yabancı ve yerli futbolcuların tamamı borçsuzluk kağıdına imzayı attı. Galatasaray böylece hem borcu olduğu kulüplere ödemelerini yapıp rahatladı hem de futbolcularından aldığı borçsuzluk kağıtlarını UEFA’ya yolladı.

MAICON 1.4 MİLYON EURO'YA GİTTİ

G.Saray Kulübü, Al-Nassr’a bonservisiyle birlikte gönderdiği Maicon’un transferinin detaylarını açıkladı ve “Maicon Pereira Roque için Al Nassr Saudi Club ile net 1.430.000 Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır” denildi. Ayrıca Suudi Arabistan ekibinin ağustos ayı sonuna kadar bu parayı ödeme sözü verdiği öğrenildi. Finansal Fair Play’de de artıya geçen Galatasaray, Maicon’un ayrılığı ile bu ay içinde gelecek olan sıcak parayı transferde kullanacak. (Hürriyet)