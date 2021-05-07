"Günün sonunda 2 defa şampiyon olmuş bir takım var..."

Ozan Korkut, “Olayları anlık değerlendirmemek gerekir, olaylar anlık değerlendirilirse yanlış kapıya çıkılabilir. Bu belirsizlik ortamında, pandemi koşullarında kulübümüzün etkilenmemesi mümkün değil. Galatasaray’ın problemleri önce tespit edilmeli, değerlendirilmeli ve yönetimde demokratik olarak kendi bakış açısını anlatmalı. Başkan sürekli finansal başarıdan başarıya konuşulduğunu söylüyor. Biz de teşekkür ediyoruz. Günün sonunda 2 defa şampiyon olmuş bir takım var. Taraftarlarımızın ayrı, üyelerimizin, direktörlerimizin ve yönetimimizin bir katkısı vardır. Bu katkıyı tartışmaya gerek yok.

"Bu yönetimi başarılı bulmuyorum..."

Ben bu yönetimi başarılı bulmuyorum. Zaten başarılı bulsaydım ibra ederdim. Galatasaray demokratik, hoşgörülü ve sağduyulu insanların olduğu bir ortamdır. Başarılı ve doğru bulduğumuz insanları o konuda tebrik etmeliyiz. Basit bir şekilde söylüyorum 2 tane başarı var. Başarının birçok kriteri vardır. Ben bunu genel kurulda da söyledim. Şeffaflık konusunda yönetimi başarısız buluyorum. Ama 2 tane şampiyonluk var. Ancak sürecin bütününe baktığımda başarısız buluyorum.

"Seçimden ziyade mali genel kurulun yapılması lazım..."

Bu sürecin başından itibaren, zannederim Kasım ayıydı, yönetim olağanüstü bir seçim kararı aldı. O zaman adaylık açıklayan arkadaşlarımız vardı. O günde aynı görüşlerimi iletmiştim. Galatasaray’da seçimden ziyade mali genel kurulun yapılması gerekiyor demiştim.

"Benim önceliğim Galatasaray'dır..."

Seçime gidip insanlara gelin oy atın diyorsunuz ama insanların gözlerini bağlıyorsunuz. Benim önceliğim Galatasaray’dır. Kurumdur. Hepimizin önceliği olabilir ancak benim önceliğim Galatasaray’dır. Demokratik bir seçime gitmeden önce Galatasaray’ın problemlerini bilmek en demokratik hakkımızdır. Paylaşılsın. Transfer sezonunda taraftar sürekli transfer bekliyor niye yapılmıyor demiştiniz. E taraftar transfer beklemekte haklı. Çünkü takım kar ediyor deniliyor. Açık ara şampiyon olalım istiyorlar. Ancak doğrular bilinmiyor.

"Galatasaray bir dünya markasıdır..."

Ben ve arkadaşlarım seçimin demokratik ortamda gerçekleşmediğini düşünüyor. Öncelik Galatasaray’ın ihtiyaçlarıdır. Biz farklı düşünüyoruz. Galatasaray’ın geldiği nokta, hiçbirimizin tek başına ortadan kaldırabileceği bir nokta değil. Bunu bir aile olarak hep beraber yapabiliriz. Galatasaray sorunlarından da büyüktür. Galatasaray bir dünya markasıdır. Biz bunların üstesinden elbette gelebiliriz. Fayda sağlayacağını düşünen, bu ortamdaki herkese saygı duyuyorum. Ancak, tespitler yapılmadan; geçen seneden şu ana, şu an çok kritik bir haziran ayı geçirildi.