Sözleşmesinde 7,5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan genç futbolcu için sarı-kırmızılı yönetim aksiyon aldı.
Ozan Kabak'ın sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli sezon sonunda olmayacak. Öte yandan genç yıldız adayına Almanya Bundesliga ekibinden yüklü bir teklif geldi.
Stuttgart'ın, sezon sonunda Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı kulübe 11 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu ifade edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan Kabak'ın transferine sezon sonunda izin verebileceğini beyan etmişti.
Kaynak: TRT Spor