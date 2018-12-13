Galatasaray'da Ozan Kabak paniği!

Galatasaray yönetimi, 1 yıl sonra sözleşmesi bitecek olan ve 7.5 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan genç yıldızı elden kaçırmak istemiyor.

13 Aralık 2018, Perşembe 08:44
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Galatasaray'da Ozan Kabak paniği!

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen gösterdiği müthiş performansla Avrupa devlerini peşinden koşturan Ozan Kabak'ta çok büyük bir tehlike kapıda... Yönetimin uykularını kaçıran ilk konu, genç yıldızın sözleşmesinin 2020 yılında bitecek olması.

HEDEF 5 YILLIK İMZA

Bundan daha sıkıntı verici olan konu ise Ozan Kabak'ın sözleşmesinde 7.5 milyon Euro serbest kalma maddesi olması. Galatasaray bir an önce milli futbolcuya 5 yıllık imza attırmak ve sözleşmedeki serbest kalma maddesini kaldırmak istiyor. Ancak bu süreçte 7.5 milyon Euro ödeyen her kulüp Ozan'ı kadrosuna katabilecek.

Kaynak: Takvim

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