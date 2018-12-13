Henüz 18 yaşında olmasına rağmen gösterdiği müthiş performansla Avrupa devlerini peşinden koşturan Ozan Kabak'ta çok büyük bir tehlike kapıda... Yönetimin uykularını kaçıran ilk konu, genç yıldızın sözleşmesinin 2020 yılında bitecek olması.

HEDEF 5 YILLIK İMZA

Bundan daha sıkıntı verici olan konu ise Ozan Kabak'ın sözleşmesinde 7.5 milyon Euro serbest kalma maddesi olması. Galatasaray bir an önce milli futbolcuya 5 yıllık imza attırmak ve sözleşmedeki serbest kalma maddesini kaldırmak istiyor. Ancak bu süreçte 7.5 milyon Euro ödeyen her kulüp Ozan'ı kadrosuna katabilecek.

Kaynak: Takvim