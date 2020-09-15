Süper Lig’e 3 puanla başlayan Galatasaray’da, orta saha transferi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 5 Ekim’e kadar olan süreci çok iyi değerlendirmek isteyen Sarı- Kırmızılılar, gündemdeki birçok futbolcuyla temas halinde. Listenin ilk sırasında ise son günlerdeki olumsuz gelişmelere rağmen hâlâ Okay Yokuşlu var. Milli oyuncunun Galatasaray’da oynama isteği, kulübün en büyük avantajı. Ancak Celta Vigo, oyuncuyu göndermeme konusunda kararlı. Buna karşın Sarı-Kırmızılı yönetim, İspanyol kulübüyle görüşmeleri sürdürüyor. Gündemdeki alternatif isimlerle gerçekleşen temaslardan çıkacak sonuca göre, Okay transferiyle ilgili ısrarın son güne kadar devam edebileceği belirtiliyor.

Takıma üçüncü Norveçli

Galatasaray’ın ilişkileri sıcak tuttuğu Fulham’da forma giyen Stefan Johansen için de ciddi temaslar söz konusu. Kadrosunda Omar Elabdellaoui ve Martin Linnes gibi iki Norveçli bulunduran Sarı-Kırmızılılar, 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlanması durumunda, takımdaki Norveçli sayısına üçe çıkarabilir. Seri’nin yeniden kiralanması konusunda Fulham’la ortak noktaya varamayan Galatasaray Yönetimi, Johansen’in kiralanması konusunda ise aşama kaydetmiş durumda. Oyuncunun istekli oluşu da bu transfer girişiminde Cim Bom’a avantaj sağlayan detaylardan biri.

Ayrılık kararını bildirdi

Cim Bom’un orta saha transferindeki bir diğer alternatifi ise Portekiz’den. Sporting Lizbon forması giyen 22 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu İdrissa Doumbia, Sarı-Kırmızılı kulübün menacerler vasıtasıyla görüştüğü isimler arasında. Kulübüyle maaş indirimi konusunda anlaşamayan genç futbolcu, ayrılık kararını yönetime bildirdi. Galatasaray cephesi de bu maaş krizinden yararlanıp, Doumbia’yı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Metin Karabaş