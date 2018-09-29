Galatasaray’da sakatlık kâbusu... Sarı-Kırmızılı ekip kendi sahasında Erzurumspor’u devirip liderlik koltuğundaki yerini maç fazlasıyla geri alsa da, Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto deplasmanı öncesi kritik fireler verdi. Karşılaşmanın ilk yarısında şut çekeceği bir pozisyonda ayağını zemine vuran Emre Akbaba sakatlandı. Bir süre oyunda kaldıktan sonra kendini yere bırakan genç futbolcu, kenarda tedavi edildikten sonra sahaya tekrar girdi ancak yine çıkmak zorunda kaldı. Tedavisine başlanan Emre’nin, Porto maçında oynaması zor görünüyor.

Tedavisi devam edecek

Sıkıntı yaşayan bir diğer isim Muslera’ydı. Son 10 dakikada tüm oyuncu değişiklikleri yapılmışken, bir kale vuruşu sonrası acı içinde yerde kalan Uruguaylı file bekçisinin tedavisi saha içinde yapıldı. Her ihtimale karşın yedek kaleci İsmail Çipe ısınırken, Muslera doktor uyarısına rağmen oyuna devam etmek istediğini bildirdi. Fedakârca 90 dakikayı tamamlayan tecrübeli eldivenin tedavisi, Porto maçına kadar sürecek.

Merkezde kurgu değişiyor

Bu arada Ndiaye’nin de kırmızı kart cezası nedeniyle, Porto maçında orta sahada mecburi kurgu değişikliği olacak. Terim’in Fernando ve Donk’u birlikte oynatıp önlerinde de Belhanda’ya şans vermesi bekleniyor. Lokomotiv Moskova maçında sağ kanatta oynayan Emre’nin yerine de Feghouli’nin görev alması seçenekler arasında.