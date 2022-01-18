Şampiyonluk yarışına havlu atan ve düşme hattının sadece 6 puan önünde olan Galatasaray 'da bu sezon, en büyük problemlerden biri de orta sahadaki oyuncuların performansıları oldu... Sezon başında bu bölgeyi büyük ölçüde değiştiren ve Aytaç Kara, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu ile Gustavo Assunçao'yu kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, dört oyuncudan istediği performansı alamadı. 21.hafta itibarıyla 27 puan toplayan ve 26 kez ağları sarsan Galatasaray'da bu dört isim sadece 6 kez skor katkısı verdi.

TAYLAN'IN FUTBOLUNU ETKİLEMİŞTİ

Aytaç ile Assunçao yeteri kadar forma şansı bulamazken, aldıkları süre içinde de skor katkısı yapamadı. Alanyaspor 'dan 4 milyon euroya transfer edilen Berkan, sadece 1 asist yaparken, 6.5 milyon euroya transfer edilen Cicaldau da 3 gol, 2 asistlik katkı verdi. Bu dört isim performanslarıyla geçen sezon atar topar takımdan kovulan Belhanda'yı arattı. Geçtiğimiz sezonun 21.haftası itibarıyla bakıldığında Fas oyuncu, tek başında 6 gol atarken 2 de gol pası vererek, 8 gole direkt katkı sağladı. Skor yükünden çok orta alandaki oyunuyla Taylan'ın da performansını yukarı çeken Belhanda, G.Saray'ın attığı gollerin birçoğunda da atak başlangıcındaki isimdi. Taylan da Belhanda'dan sonra büyük düşüş yaşıyor.

BABEL VE DIAGNE'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Galatasaray'da sadece orta saha değil, savunma, kanat ve forvet hattındaki oyuncuların performansları da geçen sezonun 21.haftasına göre büyük düşüş gösterdi. Stoperlerinden bu sezon sadece 1 gol katkısı alan Galatasaray'da aynı dönemde geçen sezon Ryan Donk, 3 gole etki etmişti. Bu sezon sağ bekten "0" skor katkısı alan Aslan'da Linnes ise geçen sezon 3 kez takım arkadaşlarına gol attırmıştı. Keza Babel, geçen sezon bu dönemde 3 gol, 3 asistle oynarken, bu sezon gol ve asist katkısı veremedi. Sezonun ilk yarısında 9 gol atan Diagne de bu sezon görev aldığı maçlarda 2 defa ağları sarstı.

ELEŞTİRDİĞİ İÇİN KOVULDU

Belhanda, geçen sezonki Sivas maçının ardından stadın zeminini ve yönetimi eleştirdiği için kovulmuştu. Sarı-Kırmızılı takım da Belhanda'nın gönderilmesinin ardından 1 golle şampiyonluğu kaçırdı. Faslı oyuncu, bu sene yaptığı açıklamada; "Galatasaray'dan bir pislik gibi gönderildim" demişti. (Akşam)