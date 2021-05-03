Galatasaray, Süper Lig’in 40'ıncı haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirilirken idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Henry Onyekuru, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarını Çarşamba günü saat 18.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.