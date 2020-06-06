Bir yandan Süper Lig’in kalan 8 haftasına hazırlanırken, diğer taraftan yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya çalışan Galatasaray’da kritik gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Belhanda’nın satışına onay veren ve oyuncunun Katar ile Suudi Arabistan’daki kulüplerle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç çıkmasını bekleyen Sarı-Kırmızılılar hem Faslı yıldızdan hem de Maicon, Diagne, Babel gibi gözden çıkarılan yıldızlardan gelecek paraları transferde kullanacak. Yerli operasyonunu büyük ölçüde bonservis bedeli ödemeden tamamlayacak olan Galatasaray, mevcut kadrodaki oyuncu satışlarından kasaya gireceği tahmin edilen 20-25 milyon Euro’luk gelirle, takımın iskeletini korumaya çalışacak.

Bonservis fiyatları dibe vurdu

Bu doğrultuda öncelikle kadrodaki kiralık yıldızların takımda tutulması hedefleniyor. Flaş gelişme ise Onyekuru ve Lemina hakkında verilen karar... Galatasaray Yönetimi, uzun süredir bir sezon daha kiralamaya çalıştığı iki yıldızın da bonservisini almak için düğmeye basıyor. Koronavirüs salgını sonrasında dünya futbol piyasasında bonservis değerlerinin düşmesiyle beraber, Galatasaray cephesi Onyekuru’yu 8-10 milyon Euro arasında bir rakam karşılığında renklerine bağlamayı düşünüyor.

Kıran kırana pazarlık başlıyor

23 yaşındaki Nijeryalı yıldızı sezon başında Everton’dan 15 milyon Euro’ya transfer eden Monaco ile kıran kırana pazarlıklar yapılacak. Onyekuru da İngiltere Premier Ligi’nden teklif gelmediği sürece, Galatasaray’da kalmak istiyor. Bu da transfer sürecinde, tıpkı devre arasında olduğu gibi Cim Bom’un en önemli kozu olacak.

Southampton kadroda düşünmüyor

26 yaşındaki orta saha Mario Lemina için de kulübü Southampton’la görüşmeler yapılacak. Galatasaray, her ne kadar 16 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu elinde bulundursa da, Gabonlu futbolcu için maksimum 7-8 milyon Euro bandında bir teklif sunulacak. İngiliz kulübünün kadrosunda düşünmediği Lemina da, Galatasaray’da yola devam etme fikrine çok sıcak bakıyor. Elbette bu operasyonun gerçekleşmesi için Sarı- Kırmızılılar’ın mutlaka futbolcu satışı yapması gerekiyor.

Bu kez daha düşük bir opsiyonla... Fulham’dan kiralanan Seri için ise biraz daha beklenecek. Ligin ikinci yarısında çok iyi bir performans ortaya koyan 28 yaşındaki futbolcunun şimdilik 1 yıl daha kiralanması gündemde. 18 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu Galatasaray’da bulunan Fildişi Sahilli futbolcu kalmak isterse, bu sefer daha düşük bir bonservis opsiyonuyla kiralanmasına çalışılacak.