Rus ekiplerinin bonservis bedeli ödeyerek almak istediği Nijeryalı yıldız, Sarı-Kırmızılı formayı giyebilmek için bu tekliflere olumsuz yaklaşmıştı. Yıldızının parladığı Fatih Terim ile yeniden çalışmak isteyen Onyekuru’nun Fransa’dan ayrılıp bir an önce İstanbul’a gelmek için menaceri aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar’la iletişimini sürdürdüğü bildirildi. Cim Bom’un orta sahası Belhanda’nın da menacerliğini yaptığı için kulüp ile iyi ilişkiler içinde bulunan D’Avila’nın her gün Galatasaraylı yöneticileri arayıp Onyekuru konusunda ilişkileri sıcak tuttuğu ve oyuncusunun yeniden Aslan’a dönme konusundaki isteğini ilettiği belirtildi.