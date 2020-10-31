Aslan'da ayrıca kaleci Fernando Muslera'nın geçen sezondan kalan sakatlığı devam ediyor.

Galatasaray 61-18 önde

Galatasaray ile Ankaragücü, Süper Lig tarihinde 98 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 61 kez sahadan galip ayrılırken, 18 kez de Sarı-Lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan’ın attığı 204 gole, başkent ekibi 85 golle karşılık verdi.

İki futbolcu ceza sınırında

Sarı-Kırmızılı ekipte Kongolu savunma oyuncusu Luyindama ve takımın Faslı yıldızı Belhanda, kart cezası sınırında. Belhanda'nın her ne kadar sakatlığı sebebiyle oynaması beklenmese de Luyindama bugün kart görmesi halinde bir sonraki hafta Sivas deplasmanında forma giyemeyecek.

Konuk ekibin galibiyeti yok

Ankaragücü bu sezon Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan tek takım. Başkent ekibi, son olarak 2011-2012 sezonunda ilk 5 hafta galibiyet yüzü görmemiş ve 34 hafta sonunda Süper Lig'e veda etmişti.

Bugüne kadar hiç yaşanmadı!

Galatasaray, ligde evinde oynadığı son maçta Alanyaspor'a mağlup oldu. Sarı-Kırmızılı ekibin, Fatih Terim yönetiminde sahasında çıktığı 183 lig karşılaşmasında üst üste iki yenilgisi yok. Eğer bugün Ankaragücü galip gelirse, bu Fatih hoca için de bir ilk anlamı taşıyacak.

Çapa 7 yıl önce güldü

Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Galatasaray'a karşı rakip olduğu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi elde etti. Çapa'nın ilk ve son galibiyeti, Mart 2013'te Gençlerbirliği'ni çalıştırırken, yine İstanbul'da 1-0'lık skorla geldi.