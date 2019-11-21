Ömer Bayram, sabretti ve kazandı. Galatasaray’da sezon başında gönderilmek istenen ama son anda takımda kalan milli futbolcu için zam yapılmasına karar verildi.

Takımda en az kazanan isimlerin başında gelen ve yıllık 400 bin euro alan 28 yaşındaki futbolcuya iyileştirme yapılacak.Zamla beraber Ömer’in 1.5 sene daha bulunan sözleşmesinde de değişikliğe gidilecek. Bununla birlikte Ömer’in mukavelesinin bir yıl daha uzatılacağı dile getirildi.

Son anda kalmıştı

Son dönemde orta alanda oynadığı performansla beğeni toplayan Ömer Bayram, geçen yıl geldiği Galatasaray’da istenen çizgiyi yakalayamamış ve satış listesine konulmuştu. İstediği ücret yüzünden Antalya ve Malatya’ya transferi son anda gerçekleşmeyen 28 yaşındaki futbolcu, bunun üzerine Galatasaray’da kalmıştı.

Ömer Bayram bu sezon özellikle orta alanda sergilediği performansla Fatih Terim’in yüzünü güldürürken, Gaziantep maçında mükemmel bir gole imza atmıştı. Ömer Bayram’ın ligde ise 3 asisti bulunuyor. (Skorer)