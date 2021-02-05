Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui kadro dışı kaldı. Yılbaşı gecesi yaşadığı kaza nedeniyle yaralanan ve tedavi süreci devam eden tecrübeli futbolcu için sezonun ikinci yarısında TFF lisansı çıkarılmadı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak, "Kadromuzda yer alan 17 yabancı oyuncudan biri olan Omar ile karar öncesi istişare edildi ve kendisinin tedavi sürecine öncelik verilmesi kararlaştırıldı" ifadesine yer verildi. Omar'ın yerine Newcastle'dan Yedlin'i transfer eden Sarı-Kırmızılı ekibin kadrosunda Linnes ve Şener'le birlikte üç sağ bek bulunuyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de Omar'ın sözleşme durumu hakkında bilgi verirken, şunları söyledi:

'Emre ve Muslera'da yaptık'

"Omar hazırdı, maaşının 1 milyon Euro'sunu ertelerdik. Çocuk hazırdı buna. Nasıl biz Emre Akbaba sakatken tam maaş ödedik. Sevgili Muslera sakatken tam ödüyorduk, Omar'a da ödeyeceğiz. Sakat adama teklif bile etmedik. Utandık. O hazır olduğu halde bile. Kendimizden utandık."