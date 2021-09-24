Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra üç grup hâlinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ABD’de başarılı bir kök hücre nakli operasyonu geçiren Omar Elabdellaoui, bugün atletik performans ekibi ile birlikte takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

Sacha Boey, takımdan ayrı saha çalışmalarına devam etti.

Galatasaray , Göztepe maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.