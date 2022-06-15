1 yıllık tedavi süreci sonrası Galatasaray 'da formasına kavuşan ve bu sezon eski formuna dönmesi beklenen Omar Elabdellaoui, hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili olarak, "Galatasaray'a bir borcum var, hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum" demişti.

Ancak Norveç basını, geçtiğimiz günlerde Milli Takım kampını ziyaret eden tecrübeli futbolcunun burada, "Ülkesine dönebileceği" yönünde bazı sinyaller verdiğini öne sürdü. Sarı-Kırmızılı kulüp ise Omar'a menaceri vasıtasıyla ya da başka bir yolla herhangi bir transfer teklifi gelmediği bilgisini verdi.







