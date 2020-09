Etebo’nun ardından Cim Bom’un orta sahaya alacağı ikinci isim Okay Yokuşlu olacak. Teknik direktör Fatih Terim 1.5 senedir genç A Milli Takım’dan eski öğrencisini çok isterken, geçtiğimiz dönemlerde yapılan teklifleri Celta Vigo kulübü reddetmişti. Ancak taraflar bu kez el sıkışmaya yakın. UEFA anlaşması önümüzdeki sezon bitecek olan Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonuyla işi bitirmeye çalışıyor. İspanyol ekibine 1 milyon Euro kiralama bedeli öneren Sarı-Kırmızılılar, 4-5 milyon Euro civarındaki opsiyonu gözden çıkardı. İspanya basını, Celta Vigo’nun rakamın biraz daha yükseltilmesini istediğini yazdı. Cim Bom’un bu transferdeki en büyük kozu, oyuncuyu ikna etmesi. Fatih Terim bizzat Okay ile görüşürken, yıldız isim 2 gündür Celta Vigo’da antrenmanlara çıkmıyor.

La Liga’da 26 maç...

Galatasaray’ın çok ihtiyaç duyduğu defansif orta saha eksikliğini gidermesi beklenen 26 yaşındaki Okay, bir an önce kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Geçen sezon La Liga’da 26 maça çıkan 1.91’lik ön libero, 2 asist yapmıştı. 2018’de Celta Vigo’ya 6 milyon Euro’ya giden Okay, Terim faktörü nedeniyle Türkiye’ye dönmeye sıcak baktı.





