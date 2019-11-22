Başakşehir maçı öncesinde sakat futbolcuların fazla olması nedeniyle Galatasaray’ın nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı merak konusuydu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Gaziantep FK maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Terim, milli takımdan sakat dönen Fernando Muslera’nın yerine kaleyi Okan Kocuk’a emanet etti. Milli takımdan sakatlanan gelen bir başka futbolcu olan Luyindama’nın da yerine de Ryan Donk’u görevlendirildi. Radamel Falcao ve Florin Andone’nin yokluğunda da hücumda Adem Büyük ile Ryan Babel yer aldı.

Okan Kocuk ilk kez kalede

Galatasaray'ın sezon başında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Okan Kocuk, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçını Medipol Başakşehir'e karşı oynadı. Hazırlık maçlarında süre alan 24 yaşındaki file bekçisi, yeni takımıyla ilk resmi maçına Medipol Başakşehir karşısında çıktı.