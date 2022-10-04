Galatasaray ’da yerli denkleminde Okan Buruk’un elini rahatlatacak formül belli oldu. Buruk, sol bekte yerli kullanma kararı aldı.

Sarı-kırmızılılarda öne çıkan isim, Emre Taşdemir oldu. Cim-Bom’un son oynadığı Adana Demirspor maçında, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün’ün kötü oyunları sonrası yerli problemi gündeme gelmişti. Bu konuda elinde çok fazla seçenek olmayan başarılı teknik adamın, sol beki yerlileştirme kararı aldığı belirtildi.

Altay’dan alınan Kazımcan Karataş’ın biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünen Buruk’un, bu nedenle Emre Taşdemir’e şans vermeyi planladığı bildirildi. 27 yaşındaki futbolcu, ligde geride kalan 8 haftada henüz şans bulamazken, TFF tarafından daha sonra iptal edilen Rezerv Lig’de 4 maçta ilk 11’de oynadı.

Galatasaray’da sol bekte Aanholt’un istenen performansı verememesinden sonra Dubois’i Adana Demirspor maçında deneyen sarı-kırmızılı teknik adam, Fransız oyuncunun kötü oynamamasına rağmen zorunlu olarak değişime gidecek.

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Yunus’a yıllık 10 milyon lira

Galatasaray’da yıllık 900 bin lira kazanan Yunus Akgün’ün sözleşmesine iyileştirme yapılacak.

Yunus’un menajerinin yurt dışında olmasından dolayı, sözleşmesinin uzatılması ve zam konusunun bir süre ertelendiği belirtildi. Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerle beraber Yunus’un ücretinin yıllık 10 milyon liraya yükseltileceği öğrenildi.

Diğer taraftan 2 sene daha sözleşmesi bulunan Yunus Akgün’ün kontratının 2026’ya kadar uzatılmasının planlandığı bildirildi.





Arjantin’de şok iddia

Galatasaray’ın Paris Saint-Germain’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi için flaş bir iddia gündeme düştü. Son günlerde sürekli olarak özel hayatıyla gündeme gelen Icardi’nin futbolu bırakmayı düşündüğü belirtildi.

Arjantin basınında yer alan haberlerde, Wanda Nara ile ilişkileri adeta yılan hikayesine dönen Icardi’nin futbola odaklanamadığı kaydedildi.

Arjantin’deki haberlerde 29 yaşındaki yıldız golcünün Wanda Nara ile yeniden barışmak istediği ve bu konuya kafası çok takıldığı için futbolla ilgilenemediği öne sürüldü. (Skorer)



