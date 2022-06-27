Galatasaray , yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk, antrenmanda kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Tekrar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Okan Buruk, "Bu çimlerin üzerine çıkmak benim için çok heyecan verici. Çok fazla işimiz, yoğun bir tempomuz var. Bugün başladık. Olumsuz geçen seneyi tekrar pozitife çevirmeye çalışacağız. Takım olarak tamamlandığımızda en yüksek duygularımızı vermemiz gerekiyor. İnşallah onları güzel bir şekilde hazırlayacağız. İnşallah Galatasaray'a yakışır bir takım ortaya çıkartacağız" diye konuştu.

Galatasaray Akademisi'nden çok sayıda oyuncunun antrenmanda bulunduğunu belirten Buruk, "Akademiden gelen oyuncularımız var. Kiralıktan dönen oyuncularımız var. Hepsini görmek istiyoruz. Milli takımlarda yer alan 9 futbolcumuz 4 Haziran'da katılacak. Transferler olursa onlar da katılacak. Bizim için bir hedef de akademiden oyuncu çıkarmak. En çok hakedenleri Avusturya'daki kampa götürmek istiyoruz. İnşallah Türk futboluna yeni cevherler katarız" açıklamasını yaptı.

Taraftarlarda pozitif bir hava olduğunu vurgulayan Buruk, " Transfer bizim için çok önemli. Takımımızı oluşturduktan sonra hazırlık maçlarında taraftarlarımıza mesaj vermek istiyoruz. Heyecanlarını anlıyoruz. Bu sene yine şampiyonluk yarışının içinde olan, şampiyonluğa ulaşan bir takım ortaya çıkartmak istiyoruz. Hep beraber güzel günler yaşayacağız" açıklamasını yaptı.







