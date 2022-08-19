Galatasaray Süper Lig 'de 3. hafta maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ligin yeni ekibi Ümraniyespor'a konuk olacak. Sarı-Kırmızılı takımda bu karşılaşma öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Giresunspor maçında darbe alan Fredrik Midtsjö 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Teknik direktör Okan Buruk'un Norveçli futbolcunun yerine oynatacağı isim merak konusuydu.

Emre Akbaba tercihi

Okan Buruk beklenmedik bu sakatlık sonrası Fredrik Midtsjö yerine Emre Akbaba'ya şans verecek. Mertens ihtimali de vardı ancak Buruk henüz %100 hazır olmayan yıldız futbolcusunu 11'de sahaya sürmeyi düşünmüyor.

Savunma değişmiyor

Ümraniyespor maçında kalede Muslera görev yapacak. Dubouis takımdan ayrı çalışıyor ancak sağ bekte Sacha Boey oynayacak. Stoper ikilisi Nelsson ve Abdülkerim Bardakçı, sol sek ise Aanholt olacak.

Torreira 11'de

Sarı-Kırmızılı takımda ön liberoda Torreira görev yapacak. Sergio Oliviera ve Fredrik Midtsjö'nün yokluğunda Emre Akbaba'nın 11'de olması bekleniyor.

Yunus Akgün sağ, Kerem Aktürkoğlu ise sol kanatta görev yapacak. Forvet hattıda ise Okan Buruk Seferovic'i oynatacak.









En büyük koz Mertens

Giresunspor maçında olduğu gibi yeni transfer Mertens maça yedek kulübesinde başlayacak. Buruk maçın gidişatına ve skora göre 35 yaşıdaki yıldız oyuncusuna şans verecek.

Yakup Çınar