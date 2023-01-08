Süper Lig'in 18. haftası tarihi öneminin yanı sıra ligin zirve mücadelesi açısından da büyük önem taşıyan bir karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray , dev derbide Fenerbahçe 'nin konuğu olmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılarda derbi için tüm planlar yapılmış durumda.

8 maçtır kazanıyor

Galatasaray’ın, 6’sı Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Bu karşılaşmalarda Sarı-Kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş , Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü’nü, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü’nü yendi.

Deplasmanda iyi karne

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon 9 kez deplasmanda mücadele etti. Söz konusu maçlarda Sarı-Kırmızılılar, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı ve bu alanda da lider konumda bulunuyor. Aslan 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

Galatasaray, ligde son olarak Sivasspor’a konuk oldu ve sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

En az gol yiyen takım

Cim Bom, ligde bu sezon oynadığı 16 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-Kırmızılılar, kalesinde 13 gol gören Konyaspor ile birlikte bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Aslan ayrıca bu sezon ligde oynadığı 6 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

4 futbolcu kart sınırında

Aslan'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimler.

Bu futbolcular, Fenerbahçe derbisinde sarı kart görmeleri durumunda 19. haftada İstanbul’da oynanacak Hatayspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Mauro Icardi oynayabilecek

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesinde Ross, Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş’ın sakatlıkları devam ediyor.

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara katılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek. Boey ile Oliveira da sarı kart cezalarını Ankaragücü maçında tamamladı.

Gomis takımı sırtlıyor

Galatasaray, ligde rakip fileleri 29 kez havalandırdı. Sarı-Kırmızılılarda bu gollerin 7’si Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’ten geldi.

Gomis’in ardından Kerem' in 5, Icardi'nin 4, Mertens ve Barış Alper'in 3’er, Mata, Oliveira, Abdülkerim ve Emre Taşdemir’in de 1’er golü bulunuyor. Geride kalan golleri ise Gaziantep FK’dan Kitsioui, Konyaspor’dan Calvo ve Başakşehir’den de Ndayishimiye kendi kalesine attı.

Florya'da derbi kuralları

Sarı-Kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisi öncesinde Florya'da kampa girmekten vazgeçti. Futbolcular, gün içerisinde bireysel olarak tesislere gelecek. Sivas galibiyetinin bonuslarını yatıran yönetim ise dev maça duble prim belirledi.

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi normal deplasman prosedürü devrede olacak. Sarı-Kırmızılılar, özel olarak kampa girmeyecek. İsteyen oyuncu tesiste kalabilecek, onun dışında tüm futbolcular bugün bireysel olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek. Teknik ekip mümkün olduğu kadar takımın üzerindeki derbi stresini azaltmaya çalışırken, yönetimden Florya'daki havayı daha da yükseltecek hamleler üst üste geldi.

5 milyon TL ödendi

Sivasspor galibiyetinin 5 milyon TL'lik primini hesaplara yatıran Sarı-Kırmızılı yönetim, Fenerbahçe deplasmanı için duble prim belirledi. Kadıköy'de kazanılması durumunda oyunculara 10 milyon Lira ödenecek. Ayrıca Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, takımı Kadıköy'de yalnız bırakmama kararı aldı. Kalabalık bir yönetici grubu, Ülker Stadı'ndaki mücadelede tribünde kendilerine ayrılan yerde oyunculara destek verecek.

Önde baskı, uzaktan şut

Okan Buruk, Kadıköy'de takımını zafere götürecek planı belirledi... Genel oyun anlayışlarını Fenerbahçe deplasmanında da sürdürmeyi düşünen Aslan'ın hocası, son taktik provada takımına Mertens'le başlayan ön alan presi yaptırdı. Buruk, topun rakip yarı sahada kalmasını ve etkili ayakların kaleyi sürekli yoklamasını istiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı sürpriz hazırlığında. Aslan'ın hocası, iç saha veya dış saha fark etmeden, takımına genel oyun anlayışını Kadıköy'de de uygulatmayı düşünüyor. Sarı- Kırmızılılar son taktik provada da bu düşünce doğrultusunda çalıştı. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe savunmasına ön tarafta Mertens'le başlayan yoğun bir baskı yapacak. Okan hoca, topun mutlaka Fenerbahçe yarı sahasında kalmasını istiyor. Rakip karşılama konusunda özel çalışmalar yapan Sarı-Kırmızılıların hücum varyasyonlarında da etkili şut ayakları devrede olacak.

Zayıf noktayı buldular

Hem uzaktan şutlar hem de duran topların önemine dikkat çeken Buruk, oyuncularından Fenerbahçe kalesini her fırsatta yoklamalarını istiyor. Özellikle beklerden mutlaka hücuma destek vermelerini bekleyen Okan hoca, bu şekilde Fenerbahçe savunmasının dengesini bozmayı amaçlıyor. Ayrıca forma giyme durumuna göre Kerem, Barış ve Rashica gibi oyuncuların defans arkasına yapacağı koşularla, rakibin ofsayt taktiği doğrultusunda savunma çizgisini önde kurmasından yararlanmaya çalışacaklar.

'Kazanmaya gideceğiz'

Okan Buruk, futbolcularıyla yaptığı son toplantıda da belirlediği taktik doğrultusunda tek hedeflerinin 3 puan olduğunu net şekilde dile getirdi. "Kadıköy'e kazanmaya gideceğiz" diyen Aslan'ın hocası, "Beraberlik veya başka bir ihtimal düşünmüyoruz. Galatasaray'a yakışan nerede olursa olsun kazanmaktır. Bunu başaracak güce ve kaliteli oyunculara sahibiz" ifadelerini kullandı.

Metin Karabaş