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Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan izinli günde antrenman yaptı

Oğulcan Çağlayan, bu sezon ilk kez 9. haftadaki Kayseri maçında sahaya ilk 11'de çıktı.

07 Aralık 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan izinli günde antrenman yaptı

24 yaşındaki futbolcu, başarılı performansının ödülünü Rize ve önceki akşam Hatay karşısında da 11'de oynayarak aldı. Oğulcan, yine performansıyla göz doldurdu. Takımının ikinci golünde onun çevirdiği topla Pablo kendi ağlarını havalandırdı. Yıldız futbolcunun, kaptığı formayı bırakmaya hiç niyeti yok. Oğulcan Çağlayan, dün takım izinli olmasına rağmen soluğu Florya'da aldı ve antrenman yaptı. İdari menacer yardımcısı Mert Çetin, Oğulcan'ın fotoğrafını Instagram'dan, "Adam pazar bile çalışıyor" notuyla paylaştı.

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