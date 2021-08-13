Haziran 2020'de Çaykur Rizespor'dan ayrılıp Galatasaray 'a geçen Oğulcan Çağlayan'ın durumu belirsizliğini koruyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Tahkim Kurulu'nun 3 Ağustos'ta yayınladığı açıklama metninde, hem Galatasaray'ın hem de Oğulcan Çağlayan'ın itirazları reddedilmiş; Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a ödemeye yükümlü olduğu tazminat kararı yinelenmişti.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, Radyospor'dan Özgür Sancar'ın sunduğu Spor Kazanı programına bağlanarak anlaşmaya hazır olduklarını belirtti. Selimoğlu ayrıca, bugün oynanacak Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçına ve kulübün transfer çalışmalarına da değindi. İşte, Selim Selimoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları...









"Umarım güzel bir başlangıç olur..."

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı bugün Beşiktaş'la Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, Beşiktaş deplasmanına ilişkin: "Yarın için hazırlıklarımız devam ediyor. İnaşllah yarın güzel bir başlangıçla lige merhaba diyeceğiz. Herkesin eksiklikleri var. Bizim de var. Beşiktaş’ın da var. Umarım güzel bir maç olur. Seyirci de sabırsız bir şekilde bekliyor. İnşallah yarın güzel bir başlangıç olur." ifadelerini kullandı.





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"Rondon konusu bitti..."

1 Eylül'de sona erecek yaz transfer sezonu öncesinde transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Selimoğlu, kulüple adı geçen Salomon Rondon'a ilişkin: " Transfer çalışmalarımız hummalı şekilde devam ediyor. Başkanımızın belirttiği sol kanat ve forvet için herkes işini bıraktı bunlarla ilgileniyor. Sezon içerisinde ilave transferlerde olabilir. Rondon konusu artık bitti diyebilirim yani. Şu anda o transferle için hiç vakit kaybetmiyoruz." dedi.





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"Krizi çözmek için elimizden geleni yapıyoruz..."

Özgür Sancar'ın Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'na Galatasaray'la yaşanan "Oğulcan Çağlayan" krizini sorması üzerine, Selimoğlu şu şekilde konuştu:

"Başkan’la kendi arasında bu konuyu konuştular. Biz hiçbir futbolcunun yolunun kapanmasını istemeyiz. Kim olursa olsun. Bence Türk futbolunda bu tür şeyler örnek olmalı. Başkanımızın olaya bakış açısı bu. Galatasaray’ın anlaşmak istediği her ortamda aynı şekilde anlaşırız. Şu anda kendi içlerinde birtakım detayda netleşemediler. O konuda kolaylık olması açısından futbolcu takasını kabul ettik. Onların teklifiydi. Sonuçta Rizespor’un da alacağı var. Rizespor’un alacağını hiçbir kulübe hibe etme hakkımız yok. Rizespor’un hakkını savunmak zorundayız. Krizi çözmek için elimizden geleni yapıyoruz."