Galatasaray'da Oghenekaro Etebo kırmızı kart gördü

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Oghenekaro Etebo, Alanyaspor maçında 30 ve 45+2. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 43'te Babacar'ın golünün ardından gelen bu kırmızı kart, soyunma odasına 1-0 önde gitmeye kısa süre kala Sarı Kırmızılılar'a soğuk duş etkisi yarattı.

19 Ekim 2020, Pazartesi 21:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Oghenekaro Etebo kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 5. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da ilk yarının son dakikalarında 10 kişi kaldı. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo çift sarı kart ile oyundan atıldı. Etebo, 30 ve 45+2. dakikada Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan'a yaptığı müdahaleler sonucunda hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartlarla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


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