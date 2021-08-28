Galatasaray'da Octavian Popescu sesleri! Son dakika transfer haberi
Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan transferlerinin ardından Romanya'dan gündeme gelen son isim ise Octavian Popescu oldu. İşte Galatasaray - Octavian Popescu transferinde son durum...
Transferin hızlı takımı Galatasaray 'da sol kanat için gündeme sürpriz bir isim geldi. Craiova’dan Alexandru Cicaldau ve FCSB'den Olimpiu Morutan transferleriyle Romanya pazarına açılan Aslan'da Octavian Popescu hakkında gelişme yaşandı.
Terim'in raporunun ardından harekete geçilecek
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; FCSB'de forma giyen 18 yaşındaki Octavian Popescu, Galatasaray'a önerildi. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporunun ardından harekete geçecek.
Romanya Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen sol kanat Popescu geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.
Danışmanı Becali
Öte yandan; Octavian Popescu'nun danışmanlığını Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan transferinde de yer alan Ioan Becali yapıyor.