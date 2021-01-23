Galatasaray’da ocak ayı divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray Spor Kulübü ocak ayı divan kurulu toplantısı Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun yönetiminde online olarak yapıldı. Toplantı saygı duruşu, gündemin okunması ve gelen evrakların okunması ile başladı. Toplantıya yönetim kurulu katılmadı.

Üyeler toplantıda, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in başlattığı ’AslanGibiSponspor’ bağış kampanyası, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan anlaşmanın revize edilme görüşmeleri hakkında, mali ve idari konularda eleştirilerde bulundu.

Saat 13.30’da başlayan divan toplantısı yaklaşık 3.5 saat sürdü.

Konuşmacılarının ardından son konuşmayı yapan Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulübün kaotik günler geçirdiğini belirten Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Ancak bu kader değildir. Galatasaray'ın 115 yıllık tarihi, kültürel, tarihi birikimi, üyelerinin kalitesi mutlaka bunların üzerinden gelecektir. Son 3 yıldır bütün divan toplantılarında söylediğimiz gibi, Galatasaray'ı hiç kimse vasata alıştıramaz. Fakat son zamanlarda yaşadığımız etik değerlerin erozyonu ve iletişimde yapılan beceriksizlikler maalesef vasatın altında düşürmeye başlamıştır. Galatasaray bunların üstesinden gelmesini bilir. Ancak mutlaka birleşmemiz, ayrımcılığa son vermemiz, sizin gibi bizim gibi düşünmeyenleri ötekileştirmemize son vermemiz lazım. Bunun çaresi vardır. Topyekün yeniden idari yapılanma ile camiamız ayağa kalkmasını bilecektir. Galatasaray'ın bu gücü vardır, birikimi vardır. Yeter ki inanalım ve birlikte hareket edelim" diye konuştu.

İHA