Son dakika gelişmesi...Avrupa kupalarına kötü sonla veda eden, Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü ortaya koyan Galatasaray’da sular durulmuyor. Sarı Kırmızılı ekip, Fransız futbolcunun son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıkladı.

Sezon başı Fenerbahçe'nin de çok istediği Steven Nzonzi transferini bitiren Galatasaray, 2018 yılında Fransa ile Dünya Şampiyonluğu yaşayan ismi kadroya monte ederek büyük büyük bir başarı ortaya koymuştu. Fakat işler yolunda gitmedi. Roma'dan kiralanan Nzonzi, sergilediği performansla vasatı aşamadı.

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PSG maçının ardından büyük tepki çekti

Daha önce 6-0 sonuçlanan Real Madrid maçının 46.dakikasında oyundan alınan, o karşılaşmanın ardından ligde Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında yedek kulübesinde oturan Nzonzi PSG karşısında sergilediği performans yine hayal kırıklığı yarattı. Tecrübeli ismin PSG maçının ardından kendisine sorulan sorulara umursamaz bir tavırla cevap vermesi ise fitili ateşleyen olay oldu.

Galatasaray'da maçla ilgili görüşleri sorulan Nzonzi'nin cevabı, "Sadece kaybettik" oldu. Kalan iki kulvardaki duruma ilişkin görüşleri sorulan Fransız isim, "Kazanmak istiyoruz" derken taraftarın büyük tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı.

Gaziantep maçında ipler gerildi

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep'e konuk olan Galatasaray, karşılaşma öncesi Steve Nzonzi'nin moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenmişti. Maçtan 1.30 saat önce soyunma odası yerine direk yedek kulübesine giden Nzonzi, yarım saat tek başına oturmuştu. Yine Gaziantep maçının devre arasında elleri belinde bekleyen tecrübeli oyuncu, ısınmamış ve teknik heyetin tepkisini çekmişti. Zorlu deplasmanda mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Nzonzi, forma şansı bulamamıştı.

Mücadele başlamadan önce yedek kulübesinde oturan tecrübeli futbolcu, foto muhabirlerinin taleplerini de geri çevirmişti.

Çift kalede isteksiz davrandı

Avrupa'da kabus yaşayan ve gözünü Süper Lig'e çeviren Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına hız kesmeden başlarken bugün kritik mücadelenin taktik provası yapıldı. Fatih Terim tarafından çift kale maçta yedek kadroda yer alan Nzonzi, bu karardan pek memnun kalmadı. İsteksiz bir görüntü ortaya koyan Nzonzi, sebebpsiz yere antrenmanı bırakınca kadro dışı bırakıldı.

Tecrübeli oyuncu ile devre arası yolların ayrılması bekleniyor. 30 yaşındaki Fransız oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 10 Süper Lig, 5 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

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