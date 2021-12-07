Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik, Fenerbahçe 'ye 7-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi Cansu Tiryaki'yi eleştiren ve Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'i daha net anladığını vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

'Şimdi Fatih hocayı daha net anlıyorum'

"Şimdi Fatih hocayı daha net anlıyorum. Kırmızı verilmeyebilirdi, orada biraz niyete bakar durum. Direkt rakibe kasti bir şey yoktu. Sarı kartla durumu giderebilirdi. O da herhalde heyecana yenildi. Oyuncular da heyecana yenildi. Tarihte ilk defa böyle bir ambiyansta maç oynadılar. Maça fiziksel olarak hazırlardı. Belki zihinsel olarak çok iyi hazırlanamadılar" dedi.

'Böyle bir dostluk maçında, 5. dakikada oyuncu atılmaz!'

Nurcan Çelik, 5. dakikada 10 kişi kalmaları hakkında şunları dile getirdi: "Rakibimizin 5'inci dakikada kırmızı kartla oyuncusu atılsaydı biz bu şekilde davranmazdık. Galatasaray camiası bunu yapmazdı. Günün anlam ve önemine yakışır bir skor olmadı. Üzüldük açıkçası. Burada her koşula hazır olmamız gerektiğini gördük. Özellikle böyle bir günde skorun da farklı olması gerekiyordu. Bugün hakemin oyunumuzu etkilediğini düşünüyorum. Hakem azizliğine uğradık. Böyle bir dostluk maçında, 5. dakikada oyuncu atılmaz!" diye konuştu.



