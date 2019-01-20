Galatasaray alt yapısı son dönemde yine gündemde. Ozan Kabak'ın 11 milyon Euro'ya satılması, Yunus Akgün'e Avrupa'nın önemli kulüplerinden tekliflerin gelmesi dikkatlerin yeniden Florya'ya çekilmesini sağladı.

Alt yapının efsane ismi Ali Yavaş yönetiminde yeniden atılıma geçen Galatasaray Futbol Akademisi aylar önce Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu görevine Nedim Yiğit'i getirmişti.

Uzun yıllar Galatasaray alt yapısında çalışan ve A Milli Takım'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Nedim Yiğit'in istifa ettiği öğrenildi.

İlginç tesadüf!

Fanatik'in ulaştığı bilgiye göre Nedim Yiğit, Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transfer olduğu gün görevinden ayrılmış. İkili hatta veda fotoğrafı da çektirmişti. 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a transfer olan Ozan'ın Galatasaray'a kazandırılmasında Yiğit'in emeği büyük.

Ozan Kabak o dönemi Tam Saha'ya anlatmıştı

"Silivrispor altyapısında kendimden yaşça büyüklerle antrenman yapma fırsatı buldum. Hazırlık maçlarına da çıktım ve iyi performans gösterdim. Bunu gören altyapı hocamız Uğur Alper, o dönem Galatasaray'ın altyapısında olan, şimdi ise Millî Takımlarda antrenör olarak görev yapan Nedim Yiğit'le görüşmüş ve beni kendisine önermiş. Bunun üzerine, beni Galatasaray altyapısına denemeye çağırdılar. Babamla Silivri'den Florya'nın yolunu tuttuk. İlk antrenmanımda gösterdiğim performansla takıma seçilmeyi başardım. Nedim Hoca ve Uğur Hocanın üzerimde emeği çoktur o yüzden"

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr