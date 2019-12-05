Galatasaray'da Ndiaye sesleri! İşte yapılan teklif

Galatasaray’ın Ndiaye’yi ocak ayında yeniden kiralayacağını iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar’ın 1 milyon poundu gözden çıkardığı da öne sürüldü.

05 Aralık 2019, Perşembe 08:38
- A +
Galatasaray'da Ndiaye sesleri! İşte yapılan teklif

İngiliz basını geçtiğimiz sezonu Galatasaray’da kiralık olarak tamamlayan Badou Ndiaye’nin devre arasında tekrar Türkiye’ye döneceğini iddia etti.

Ada basınında çıkan haberlere göre; Trabzonspor’un da bu transfer için ısrarcı olduğu belirtilirken 1 milyon pound karşılığında Galatasaray’ın 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusunu Stoke City’den kiralaması bekleniyor.

Senagalli yıldız bu sezon Stoke City’de 12 maçta 862 sahada kaldı. Tecrübeli yıldız takımına skor olarak bir katkı yapmadı. Badou Ndiaye’nin kulübü ile olan sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında bitiyor. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray forması altında 30 resmi maçta oynadı. Ndiaye 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...