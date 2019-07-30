Galatasaray’ın ön libero adayları arasında ilk sırada yer alan, Inter’in dünyaca ünlü yıldızı Radja Nainggolan’ın transferinde çok kritik bir engel var.

Belçikalı orta saha oyuncusunun eşi Claudia, kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyor. Bayan Nainggolan’ın Cagliari’de yaşamak istemesi nedeniyle, 31 yaşındaki futbolcunun da tercihini bu yönde kullanmak istediği öğrenildi.

İtalyan gazetesi Corriere dello Sport’ta yer alan haberde ise Inter’de kadro dışı kalan Nainggolan’ın, kendisine yüksek paralar teklif eden Çin kulüplerine olumsuz yanıt verdiği, yurt dışına çıkarsa Galatasaray’a gideceği yönünde detaylar yer alıyor.

Bunun en önemli sebebi ise oyuncunun Şampiyonlar Ligi’nde forma giymeye devam etmek istemesi. Gazetede ayrıca Cagliari’nin bu transfer için Inter’e kiralama ücreti ödemeyeceği, oyuncuya 1 sezon için 4.5 milyon Euro vereceği ifade edildi.