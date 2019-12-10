Galatasaray'da Nagatomo'nun yerine o gelecek! Marcelo Saracchi

Transfer çalışmaları devam eden ve sol bek arayan Galatasaray’ın, Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi’yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

10 Aralık 2019, Salı 07:02
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Galatasaray'da Nagatomo'nun yerine o gelecek! Marcelo Saracchi

Galatasaray’da teknik heyetin Ocak ayında yapacağı değişimin ilk sinyalleri gelmeye başladı. Sarı-kırmızılıların, sezon içerisinde performansıyla eleştirilen Yuto Nagatomo’nun yerine Leipzig’te forma giyen Marcelo Saracchi’yi düşündüğü iddia edildi.

Fransız gazeteci Manu Lonjon’un haberine göre Galatasaray, 21 yaşındaki sol bek için Bundesliga ekibine resmi teklifte bulundu. Alman ekibinin ise bu teklife henüz yanıt vermediği, Galatasaray’ın beklemeye geçtiği belirtildi.

Uruguaylı futbolcu, bu sezon Leipzig’de 4 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. Galatasaray’da Ocak ayında gönderilecek isimlerin başında Mariano’nun olduğu öğrenildi. Devre arasında takımda yapılacak değişimin ilk halkası Mariano olacak. Yabancı kontenjanında yaşanan boşluk, Linnes ile doldurulacak. Ligde kalan 3 hafta ise sağ bekte Şener’in oynaması bekleniyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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