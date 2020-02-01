Teknik direktör Fatih Terim’in gözden çıkardığı isimlerin başında Nagatomo geliyordu. Ancak Japon futbolcu, hiçbir yere gidemedi.

Sarı-kırmızılıların 28 kişilik ikinci yarı kadrosunda bulunmayacak olan Nagatomo henüz ayrılmadı. Ancak ülkesinde transferin 27 Mart’ta bitecek olması, Japon oyuncunun ayrılığını mümkün kılıyor. Bu da hâlâ 1 milyon euronun kurtarılması anlamını taşıyor.

Galatasaray’ın 28 kişilik kadrosunda da yer almayan sarı-kırmızılı oyuncu, buna rağmen transfer kapısını kapamadı. Tecrübeli futbolcunun, transfer penceresi kapanmayan bir ülkeye gidebileceği belirtildi. Bu da Cim-Bom’un ödeyeceği 1 milyon eurodan hâlâ kurtulma umudunun varolduğunu gösteriyor.

Nagatomo’nun ve Galatasaray’ın en büyük beklentisi, Japonya Ligi... Ülkesinde transfer sezonunun 27 Mart’ta bitecek olması, tecrübeli oyuncunun buraya gitme ihtimalini güçlü kılıyor. 33 yaşındaki futbolcu, fiziksel olarak kendini hazır tutmak için sarı-kırmızılı takımla birlikte antrenmanlarını sürdürüyor.

Belhanda’nın da transfer tahtasının açık olduğu ülkelerden birine transfer olasılığının gündeme gelebileceği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, bu konuda da Faslı futbolcunun menajerine, “İstediğiniz takımlarla görüşebilirsiniz” mesajını iletti. (Skorer)