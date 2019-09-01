Galatasaray transferlerinde son dakika: Linnes, Nagatomo, Coentrao...

Galatasaray transferde atağa kalktı... 2 aydır uğraştığı Radamel Falcao transferini bitiren ve Kolombiyalı süperstarı İstanbul'a getiren Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Geç saatlerde Florin Andone'yi KAP'a bildiren Galatasaray, sabah saatlerinde ise Southampton'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina'yı İstanbul'a getirecek. Şimdi gözler sol bek transferine çevrildi. FFP kıskacında olan ve kiralık ya da bonservisi elinde olan futbolculara yönelen Sarı Kırmızılı ekibin gündemindeki ilk isim bir dönem Real Madrid forması da giyen Portekizli Fabio Coentrao.

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Linnes ve Nagatomo yolcu!

Yabancı kontenjanında yer açmayı hedefleyen Galatasaray Yönetimi, Martin Linnes ve Yuto Nagatomo ile yollarını ayırmayı planlıyor. Yıllık ücretleri nedeniyle iki tecrübeli ismi göndermeyi düşünen Sarı Kırmızılı ekip, bonservisi elinde olan Fabio Coentrao'yu düşük bir maliyetle kadrosuna katacak.

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Transfer sezonunun başında Yunanistan ekibi PAOK'un kapısından dönen 33 yaşındaki sol bek, Porto'nun teklifi üzerine karar değiştirerek imzayı atmamış ve transferden vazgeçmişti. 2011 yazında Benfica’dan Real Madrid’e 30 milyon euro bonservisle transfer olan Coentrao, sırasıyla Monaco, Sporting Lizbon ve son olarak Rio Ave’de oynadıktan sonra kontratı sona erdi ve serbest kaldı.

Fabio Coentrao, geçen sezon 23 resmi maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL



