Galatasaray’da Mustafa Cengiz dönemi sona eriyor

Sarı-kırmızılı kulüpte 20 Ocak 2018’de 100. dönem yönetiminin belirlendiği olağanüstü seçimli genel kurulda mevcut başkan Dursun Özbek ile yarışan Cengiz, bin 623’e karşı bin 703 oy alarak Galatasaray ’ın 37. başkanı oldu.

Göreve gelir gelmez finansal fair-play ile ilgili sorunlarla mücadele eden ve UEFA ile sık görüşmeler gerçekleştiren Mustafa Cengiz yönetimi, sezon sonunda futbolda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Sarı-kırmızılı kulüp, kadın basketbolda da FIBA Avrupa Kupası’nı kazandı.

Ocak ayındaki seçimden önce normal zamanında olağan genel kurula gitme sözü veren Mustafa Cengiz, Mayıs 2018’de olağan seçimli genel kurulda bir kez daha başkanlık mücadelesi verdi. Kurul listesinde birçok değişiklik yapan Cengiz, 2 bin 525 ol alarak Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu’nu geride bırakarak 101. dönem başkanlığına seçildi.

Girdiği ikinci seçimde güvenoyu alan Cengiz başkanlığındaki Galatasaray, 2018-2019 sezonunda futbolda üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı ve TFF Süper Kupa’yı da alan sarı-kırmızılılar, önemli bir başarıya imza attı.

Cengiz döneminde Galatasaray Kadın Voleybol Takımı 2017-2018 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü, bu sezon ise CEV Kupası’nda ikinci oldu.

Futbolda alınan kupalara rağmen futbol dışı branşlarda başarısız olunması, özellikle bu sezon erkek basketbolda küme düşmekten son haftalarda kurtulmaları nedeniyle Mustafa Cengiz yönetimi büyük eleştirilere maruz kaldı.

Futbolda tek teknik direktör

Mustafa Cengiz, bin 246 gün süren başkanlığı döneminde futbolda sadece Fatih Terim ile çalıştı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Dursun Özbek döneminde Aralık 2017’de 4. kez göreve getirilen Fatih Terim ile çalışmaya devam etti. Galatasaray, bu sürede futbolda 4 kupa kazandı.

Cengiz, başkanlığı döneminde birçok kez sorun yaşadığı ve kamuoyu önünde polemiklere girdiği Terim ile görev süresinin son bölümünde yola devam etmeme kararı aldı. Mustafa Cengiz, sezonun bitmesi ve seçime gidilmesinden dolayı yeni bir teknik adamla anlaşmadı.

İbrasızlık ve mahkeme süreçleri

Mustafa Cengiz, 2019’daki mali genel kurulda idari açıdan ibra edilmemesi nedeniyle uzun süre davalarla uğraşmak zorunda kaldı.

Yaptığı açıklamalar, üye alımı süreçlerinde yaşananlar gibi birçok olaydan dolayı bazı üyelerin tepkisini çeken Mustafa Cengiz, 2019’da düzenlenen ve tartışmalı geçen mali genel kurulda idari açıdan ibra edilmedi. Tüzük gereği seçime gitmesi gereken ve yeniden aday olamayacak Mustafa Cengiz ile bazı yöneticiler, konuyu mahkemeye taşıdı. Yürütmeyi durdurma kararı aldırarak seçimi erteleyen Cengiz yönetimi, sonrasındaki davalar sonucunda da ibrasızlığı iptal ettirdi.

Yönetim kurulu, davaları kazansa da kulüp içindeki eleştirilerden kurtulamadı.

Riva ve Florya projeleri, Kemerburgaz arazisi

Galatasaray Kulübünün Riva ve Florya’daki arazilerinin değerlendirilmesi için Dursun Özbek döneminde başlayan projeler, Mustafa Cengiz döneminde de devam etti.

Riva arazisinin değerlendirilmesi için inşaat süreci başlarken, Florya’nın değerlendirilmesi için gereken Kemerburgaz’da yeni tesisin inşa edilmesi ise gecikti. Bu nedenle Florya arazisinin durumu yeniden yapılandırıldı.

Kemerburgaz’da kulübe tahsis edilen arazideki maden ruhsatını elinden bulunduran kişinin tahliye etmemesinden dolayı ayrı bir mahkeme süreci başladı. Uzun süren uğraşlar sonunda açılan davalar kazanılırken, inşaat süreci yeni gelecek yönetim döneminde başlayabilecek.

Mustafa Cengiz yönetimi ayrıca Galatasaray Adası ile ilgili mahkeme süreçlerinde de sona yaklaştı.

Transferde yaklaşık 20 milyon avro kar

Galatasaray Kulübü, Mustafa Cengiz yönetiminde futbolcu alım satımlarda yaklaşık 20 milyon avro kar elde etti.

UEFA ile finansal fair play anlaşması imzalayan Galatasaray, transferde elde ettiğinden fazla bonservis harcaması yapamadı.

Sarı-kırmızılılar, Cengiz döneminde 40’a yakın futbolcu transfer ederken, 30’a yakın oyuncuyla da yollarını ayırdı. Galatasaray, söz konusu oyunculardan yaklaşık 60 milyon avro gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar, bonservis ücreti olarak 40 milyon avro harcadı.

Cengiz döneminde Galatasaray, Badou Ndiaye’den 16 milyon, Ozan Kabak’tan 11 milyon, Garry Rodrigues’ten 9 milyon, Bafetimbi Gomis’ten 6 milyon, Fernando Reges’ten 4,5 milyon, Luis Pedro Cavanda’dan 2,4 milyon, Maicon’dan 1,7 milyon, Lionel Carole’dan 750 bin avro bonservis geliri elde etti.

Galatasaray, Mbaye Diagne’nin farklı takımlara kiralanmasından yaklaşık 5 milyon avro, Ryan Babel’in kiralanmasından 1,5 milyon, Kostas Mitroglou’ndan ise 1,25 milyon avro kazandı.

Cengiz döneminde Mbaye Diagne’ye 13 milyon, Christian Luyindama’ya 8 milyon, Emre Akbaba ve Marcao’ya 4’er milyon, Yuto Nagatomo’ya 2,5 milyon, Valentine Ozornwafor’a 300 bin avro bonservis ücreti ödendi.

Galatasaray, Mustafa Muhammed, Henry Onyekuru, Jean-Michael Seri, Florin Andone, Mario Lemina, Emre Mor, Steven N’Zonzi, Marcelo Saracchi’nin kiralanması için 7 milyon avroyu bulan kiralama ücreti verdi.

Erkek basketbolda kriz

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonunda sıkıntılı bir süreç geçirdi.

Mustafa Cengiz döneminde başarılı bir grafik sergileyemeyen sarı-kırmızılı ekip, ING Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon kümede kalma mücadelesi verdi.

Sezona Ertuğrul Erdoğan yönetiminde giren Galatasaray, Avrupa’ya erkan veda edilmesi ve kötü gidişin ardından Ömer Uğurata’ya emanet edildi. Çok sayıda yabancı oyuncu transfer edilmesine rağmen sezon boyunca küme düşme hattında bulunan Galatasaray’da son olarak Ekrem Memnun göreve getirildi.

Ekrem Memnun yönetiminde çıkış yakalayan sarı-kırmızılılar, normal sezonunun bitimine 1 maç kala ligde kalmayı garantiledi.

Ciddi sağlık sorunları yaşadı

Mustafa Cengiz, başkanlığının son 1 yıllık bölümünde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

2020 yılının ilk aylarında rahatsızlığı ortaya çıkan Mustafa Cengiz, beyninden ve midesinden bir dizi operasyon geçirdi. Cengiz, bu süreçte uzun süre tedavi gördü.

AA