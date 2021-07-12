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Galatasaray'da Muslera'nın durumu belli oldu

Son dakika Galatasaray haberi...Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Copa Amerika sonrası tatiline devam ediyor. Galatasaray taraftarının merak ettiği Muslera, Türkiye'ye ne zaman dönecek sorusunun cevabı belli oldu.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 19:00 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Muslera'nın durumu belli oldu

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV ile karşılaşacak. Hollanda'da 21 Temmuz'da oynanacak mücadele öncesi Fernando Muslera'nın tatilden ne zaman döneceği merak ediliyordu.

A Spor'un haberine göre; Fernando Muslera, 14 Temmuz'da Türkiye'de olacak. Muslera, Karantinayla ilgili herhangi bir problemi olmayan Muslera, yasal süreç tamamlandıktan sonra PSV maçının kadrosunda yer alabilecek.


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