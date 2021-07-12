Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV ile karşılaşacak. Hollanda'da 21 Temmuz'da oynanacak mücadele öncesi Fernando Muslera'nın tatilden ne zaman döneceği merak ediliyordu.

A Spor'un haberine göre; Fernando Muslera, 14 Temmuz'da Türkiye'de olacak. Muslera, Karantinayla ilgili herhangi bir problemi olmayan Muslera, yasal süreç tamamlandıktan sonra PSV maçının kadrosunda yer alabilecek.



