Galatasaray'da Muslera'nın durumu belli oldu
Son dakika Galatasaray haberi...Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Copa Amerika sonrası tatiline devam ediyor. Galatasaray taraftarının merak ettiği Muslera, Türkiye'ye ne zaman dönecek sorusunun cevabı belli oldu.
Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV ile karşılaşacak. Hollanda'da 21 Temmuz'da oynanacak mücadele öncesi Fernando Muslera'nın tatilden ne zaman döneceği merak ediliyordu.
A Spor'un haberine göre; Fernando Muslera, 14 Temmuz'da Türkiye'de olacak. Muslera, Karantinayla ilgili herhangi bir problemi olmayan Muslera, yasal süreç tamamlandıktan sonra PSV maçının kadrosunda yer alabilecek.