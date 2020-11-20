Galatasaray'a Fernando Muslera'dan iyi haber geldi. Geçtiğimiz sezon fibula kemiği kırılan Uruguaylı eldiven formasına kavuşmak için gün sayıyor.

Annesinin vefatı ile birlikte çok zor günler geçiren Muslera, Türkiye’ye geri dönüyor. Çalışmalarını aksatmadan ülkesinde devam eden tecrübeli kaleci, 26 Kasım’da İstanbul'da olacak.

Trtspor'un haberine göre; Muslera'ya, yapılacak kontroller sonrasında yeni bir çalışma programı hazırlanacak. 34 yaşındaki kalecinin, yeni uygulanacak programla ikinci yarının ilk maçına hazır olması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderilen oyuncu listesinde ismi bulunan Muslera'nın dönüşü için engel olmadığı ifade edildi.

Öte yandan Galatasaray, geride kalan dönemde Muslera’yı aradı. Uruguaylı kalecinin ardından 11 maçta forma giyen Okan Kocuk, kalesinde 19 gol gördü. Genç eldiven bu sezon sadece MKE Ankaragücü maçında kalesini gole kapattı.

Kasımpaşa’dan transfer edilen Fatih Öztürk de ligin ilk 5 haftasında 4 gol yedi. Tecrübeli kaleci, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kalesinde gol görmedi.