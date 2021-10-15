Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durulan bir taktik çalışma yaptı. Galatasaraylı futbolcular antrenmanı, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ve DeAndre Yedlin antrenmanda yer almadı.

Galatasaray , İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

DHA