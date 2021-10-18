Fernando Muslera, Konyaspor maçında bir kez daha Galatasaray için ne kadar önemli bir isim olduğunu gösterdi. Uruguay Milli Takımı ile Brezilya karşısına çıkan deneyimli kaleci, cuma gecesi G.Saray Kulübü'nün tahsis ettiği özel uçakla İstanbul'a geldi ve bir idmanla sahaya çıktı. Konyaspor karşısında kaleyi bulan 3 gol denemesinde de topu kurtarmayı başaran 35 yaşındaki eldiven, 30 uzun, 49 kısa pas kullandı. Pas isabetinde %65.3'lük isabet sağlayan deneyimli kaleci, maçın ardından ise taraftarın büyük sevgi gösterisi ile soyunma odasına uğurlandı.

MOHAMED'İN 12 MAÇLIK HASRET BİTTİ!

Rize'de duble yapan Mostafa Mohamed, dün ilk 11'de şans bulurken, fırsatı tepmedi ve fileleri yine havalandırdı. Mısırlı oyuncu Galatasaray formasıyla iç sahada süren 12 maçlık gol hasretine de nokta koydu. Stat hoparlöründen Mısırlı forvet için Arapça ezgiler taşıyan şarkı çalındı.

GOLÜ OĞLUNA ARMAĞAN ETTİ

Sarı-Kırmızılılar'ı öne geçiren golü kaydeden Mostafa Mohamed, bileğindeki sargıyı öperek golü kutladı. Bileğindeki sargıya oğlu 'Oday'ın adını yazan Mısırlı oyuncu, sevincini doyasıya yaşadı. (Sabah)