Her Milli arada olduğu gibi, Galatasaray 'da yine tüm beklenti Muslera'nın Güney Amerika'dan Türkiye'ye sorunsuz şekilde dönmesi. Perşembeyi cumaya bağlayan gece TSi 03.30'da Brezilya ile Uruguay, Dünya Kupası eleme maçında karşılaşacak.

Muslera dinlenmeden maça çıkacak!

Muslera bu karşılaşmada forma giydikten sonra, pazar günkü Konyaspor karşılaşmasına yetişmeye çalışacak. 35 yaşındaki eldiven yine dinlenmeden, antrenman yapmadan sahaya çıkacak. Muslera, bir önceki Milli arada da Uruguay'dan İspanya'ya, oradan da Türkiye'ye geçerken, evine bile dönmeden takıma havalimanında katılmıştı. Olası bir dinlendirme seçeneğinde ise yedek kalecilerin formu hiç ümit vermiyor.