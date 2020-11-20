Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, İstanbul'a geri dönüyor. Annesinin hastalığı için gittiği Uruguay'da aldığı ölüm haberiyle yıkılan Muslera, kulüpten izinli olarak ülkesinde toparlanmaya çalıştı. Deneyimli eldiven, 26 Kasım itibarıyla Türkiye'ye gelecek ve çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel sürdürecek. Muslera'nın, ülkesinde olduğu günlerde de sakatlıktan geri dönüş süreci kapsamında idmanlarını aksatmadan sürdürdüğü öğrenildi. Başarılı kaleci döndükten sonra kulüp doktorları kendisinin son durumunu kontrol ederek yeni bir çalışma programı hazırlayacak. İsmi TFF listesine dahil edilen Fernando Muslera, ligde ikinci yarı itibarıyla kaleyi Okan ve Fatih'ten geri alacak.