Ve Galatasaraylılar Muslera'ya kavuşuyor... Son olarak geçen sezonun 27. haftasında, 14 Haziran 2020'deki Çaykur Rizespor deplasmanında 14 dakika sahada kalan ve Skoda ile çarpışması sonucu kaval kemiği iki yerinden kırılan Uruguaylı file bekçisi, tam 220 gün sonra formasına kavuşuyor. 7 ay 6 gündür takımından uzak kalan Muslera'nın yokluğunda Galatasaray, o günkü Rizespor karşılaşması da dahil olmak üzere 31 resmi maç oynadı. Bu süreçte 14 galibiyet, 7 beraberlik, 10 yenilgi elde eden Sarı-Kırmızılılar, 53 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü. Muslera'nın yerine kaleyi koruyan iki isimden; Okan Kocuk 18 maçta 28 gol, Fatih Öztürk ise 13 maçta 9 gol yedi. Geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara katılan 34 yaşındaki file bekçisi için, teknik direktör Fatih Terim, "Denizlispor maçında oynayacak" demişti. Nando'nun bugünkü mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Aslıhan Çil







