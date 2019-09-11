Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımda yer alan futbolcuların yanı sıra salonda çalışan Mario Lemina katılmadı.

Antrenmanın basına açık bölümünde Sarı-Kırmızılı oyuncular, ısınma hareketleriyle idmana başladı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alan çalışması gerçekleştirildi. Futbolcuların hayli keyifli olduğu gözlenirken, Terim tüm öğrencileriyle tek tek ilgilendi ve motivasyonu en üst seviyeye çekti. Aslan bugün provalara basına kapalı olarak devam edecek.