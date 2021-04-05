Sarı-Kırmızılılar'ın uzun uğraşlar sonucunda satın alma opsiyonuyla Zamalek'ten kiralık olarak devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, son dönemde adeta yokları oynuyor. Takıma çok çabuk bir şekilde uyum sağlayan Mohamed, Süper Lig'de çıktığı ilk 5 maçta rakip fileleri 5 kez sallamıştı. Aslan'ın gol yollarındaki sıkıntılarını bir anda çözmeyi başaran Mohamed, sonrasında ise performansında büyük bir düşüş yaşadı. Aslan'ın deplasmanda 2-1 kaybettiği Ankaragücü maçında kırmızı kart gören 23 yaşındaki oyuncu, 3-0 kazanılan Kayseri karşılaşmasında formasına kavuştu ama gol katkısı yapamadı.

Falcao formayı alacak

4-3'lük Rizespor mağlubiyetinde de etkisiz kalan Mohamed, Milli aranın ardından Hatay mücadelesinde hiç ortada yoktu. Fatih Terim'in ikinci yarının başında oyundan aldığı Mısırlı forvet, sadece 1 isabetsiz şutla maçı tamamladı. Terim'in bir an önce kendisine gelmesini istediği Mohamed'in yerine Karagümrük karşısında Radamel Falcao'nun ilk 11'de tercih edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.