Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Attığı 2 golle galibiyete katkıda bulunan Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Attığı gollerden çok Galatasaray’ın kazanmasının önemli olduğunu ifade eden Mohamed, “Benim için önemli olan gol atmak değil, takımın kazanması. Tüm takımı tebrik etmem gerekiyor. Maç içinde çok zorlandım. Ayağım çok ağrıyordu. Sakatlıktan kalktım; ama bu maç kendimi ispatlamam ve takıma yardım etmem gerekiyordu. Allah’a şükür bu maçı kazandık. Çok şükrediyoruz. İnşallah şampiyon olursak tebrikleri kabul edebilirim.” diye konuştu.

Tekrar edilen penaltı pozisyonunda yaşananları anlatan Mohamed, “Kaçan penaltıyı gol atmam gerekiyordu. Orada bir şanssızlık oldu. Futbolcu arkadaşlarım bugün şansın yok, biz atalım dediler. Fatih hocam Mostafa atsın dedi. Ona ve diğer arkadaşlarıma bana güvendikleri için çok teşekkür etmem gerekiyor. Burada takımın kazanmasına yardım etmek için uğraşıyoruz. Herkesi tebrik ederim.” dedi.







