Son dakika haberi...Galatasaray'ın Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ikinci yarısında Mostafa Mohamed, orta alanda İbrahim Akdağ'a yaptığı faul sonucu kırmızı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Direkt kırmızı kart gören Mostafa Mohamed'in PFDK'ya yaralayıcı hareketi nedeniyle sevk edilmesi durumda en az iki maç ceza alması bekleniyor. Bu durumda golcü isim, Sivasspor ile Kayserispor maçlarında görev yapmayacak.

Devre arasında transfer olan Mısırlı golcü, ilk 5 lig maçında 5 gol atmış ve önemli katkı vermişti.

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 6. kez kırmızı kart gördü. Mostafa Mohamed dışında Falcao, Etebo, Marcao, Emre Kılınç ve Diagne de ihraç olmuştu