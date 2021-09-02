Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in Bordeaux'ya transferi, son dakikada ortaya çıkan pürüz nedeniyle gerçekleşmedi. Genç oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Zamalek, 4 milyon Dolar’lık opsiyonu Galatasaray cephesinin taksitle ödeme teklifi nedeniyle anlaşmayı bir türlü onaylamadı. Plana göre Galatasaray, Zamalek'ten bonservisi alıp, Bordeaux'ya iletecekti. Anlaşma suya düşünce, 23 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılı kulüpte kaldı. Ancak ortadaki sorun tam olarak çözülmüş değil. Hocası Fatih Terim'le Mostafa Mohamed arasında soğuk rüzgarlar estiği belirtiliyor.

Bonservisini almak zorunda

Mohamed'in devre arası için Bordeaux'yla el sıkıştığı, transferin ocak ayında gerçekleşmesinin beklendiği gelen haberler arasında. Ancak Galatasaray Yönetimi'nin bu transferden para kazanabilmesi için, Zamalek'ten oyuncunun bonservisini mutlaka alması gerekiyor. Sarı-Kırmızılılar 4 milyon Dolar'ı tek seferde hesaba geçerse, opsiyon aktif hale gelecek. Aksi halde aradaki pürüzün çözülmesi zor görünüyor. Üstelik Mohamed'in Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor.