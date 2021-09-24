Ligdeki kötü gidiş sebebiyle bazı oyuncularına fatura kesmeye hazırlanan Aslan'ın hocası Fatih Terim, ilk olarak hedef tahtasına Mostafa Mohamed'i koydu.

Bu sezon çıktığı 12 resmi maçta da gol atamayan Mısırlı forvet, Göztepe karşılaşmasıyla beraber formasını yeniden Halil Dervişoğlu'na kaptıracak. Terim, Halil'in alternatifi olarak da Diagne'yi kullanmayı düşünüyor.

Mohamed'in performansıyla ilgili olarak önümüzdeki haftalarda bir toplantı yapılacağı öğrenildi. Başkan Burak Elmas veFatih Terim, yıl sonuna kadar 4 milyon Dolar’lık satın alma opsiyonu bulunan Mohamed'in bonservisiyle ilgili bir karar verecek.





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