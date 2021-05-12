Süper Lig'de nefes kesen şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray, Denizlispor'u deplasmanda 4-1 yenerek, bir mucizeyi gerçekleştirme yolunda dev bir adım attı. Sarı-Kırmızılılar'ı skor 2-1'ken oyuna girip, attığı iki golle rahatlatan Mostafa Mohamed oldu. Ayağındaki sakatlığı sebebiyle forma giymemesi beklenen Mohamed, 57. dakikada Emre Akbaba'nın yerine oyuna girdi ve rakibin fişini çekti.

'Hocam benim atmamı istedi'

83'te kazanılan penaltıda topun başına geçen Mısırlı oyuncu, penaltıyı kaçırdı. Ancak Denizlili oyuncular vuruş öncesi ceza sahasına giriş yapınca penaltı tekrarlandı. O sırada penaltıyı kim atsın diye bir tartışma yaşandı. Ancak bir kez daha topu eline alan Mohamed, 86'da bu kez golünü attı. Bu golden 3 dakika sonra 23 yaşındaki oyuncu, Onyekuru'nun pasında bir kez daha topu filelerle buluşturdu. 15. lig maçında 8. golünü filelere yollayan tecrübeli futbolcu, 90 dakika sonrasında ise "Takımımın kazanması önemliydi. Çok zorlandım, ayağım ağrıyordu. Ancak sahaya çıkıp kendimi ispatlamam ve arkadaşlarıma yardımcı olmam gerekti. Kaçan penaltıyı ise atmam gerekti. İkinci fırsat gelince arkadaşlarım, 'Belki bugün senin şansın YOK' dediler ama daha sonra Fatih Terim, benim atmamı söyledi. Hem hocamı hem de arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.