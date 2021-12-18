Spor Toto Süper Lig ’in 17. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray ’da beraberlik golünü Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed attı. Mücadelenin 88. dakikada Cicaldau’nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen yıldız forvet kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.

24 yaşındaki oyuncu böylece bu sezonki 5. gol sevincin yaşadı. Başarılı futbolcu bu gollerin hepsini ligde kaydetti.

Mücadeleye yedeklerde başlayan Mostafa Mohamed 66. dakikada Mbaye Diagne’nin yerine oyuna girdi.







