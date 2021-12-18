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Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 5. golünü Başakşehir'e attı

Galatasaray’ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed, Medipol Başakşehir maçında attığı golle bu sezon 5. golünü kaydetti.

18 Aralık 2021, Cumartesi 21:22 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 5. golünü Başakşehir'e attı

Spor Toto Süper Lig ’in 17. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray ’da beraberlik golünü Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed attı. Mücadelenin 88. dakikada Cicaldau’nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen yıldız forvet kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.

24 yaşındaki oyuncu böylece bu sezonki 5. gol sevincin yaşadı. Başarılı futbolcu bu gollerin hepsini ligde kaydetti.

Mücadeleye yedeklerde başlayan Mostafa Mohamed 66. dakikada Mbaye Diagne’nin yerine oyuna girdi.


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(ÖZET) Galatasaray - Başakşehir maç sonucu: 1-1


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